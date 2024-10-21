Россия снова атакует Украину ударными дронами
Россия запустила ряд ударных беспилотников, которые сейчас летят по территории Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: Первое сообщение об угрозе применения ударных БПЛА появилось в 20:05. Речь шла о Харьковской области.
Через несколько минут угроза распространилась на Сумскую область.
В 20:30 Воздушные силы сообщили, что БПЛА летят в юго-восточной части Днепропетровщины, курс северный.
Затем дроны залетели на Сумщину, курс южный. После чего они оказались на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.
Также ВС предупредили, что в Черниговской и Полтавской областях существует угроза применения баллистического вооружения. На Запорожье тактическая авиация РФ запустила КАБ.
По состоянию на 22:06 стало известно о движении ударных БпЛА на Сумщине, курс южный; в западной части Полтавщины, курс юго-западный и в восточной части Черкасской области, курс юго-западный.
В 22:33 военные предупредили о движении ударных БПЛА:
- восточнее Харькова, курс северо-западный;
- на границе Киевской и Черкасской областей, курс западный;
- в северо-восточной части Кировоградщины, курс юго-западный;
- на Сумщине, курс западный/юго-западный.
В 23:03 стало известно о:
- БпЛА с Сумщины в направлении Черниговщины и Полтавщины;
- БпЛА восточнее Чернигова, курс юго-западный;
- БпЛА на западе Черкасской области, курс южный.