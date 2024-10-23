На севере Украины зафиксировали ударные БпЛА
Среда, 23 октября 2024, 21:42
Российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:32 сообщили о группе вражеских ударных БпЛА через Черниговскую область в направлении Киевской области.
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В 21:51 Воздушные силы сообщили о дронах через Бровары курсом на Киев. В столице объявили воздушную тревогу.
В Киевской ОВА сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО.
В 22:41 военные предупредили о новой группе ударных БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавскую область.
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В 23:21 стало известно о БпЛА с Киевщины на Житомирщину.
В 1:18 стало известно о новых группах "Шахедов" из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область.