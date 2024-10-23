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На севере Украины зафиксировали ударные БпЛА

Татьяна ОлейникСреда, 23 октября 2024, 21:42
На севере Украины зафиксировали ударные БпЛА
фото - західне ото нгу

Российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:32 сообщили о группе вражеских ударных БпЛА через Черниговскую область в направлении Киевской области.

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В 21:51 Воздушные силы сообщили о дронах через Бровары курсом на Киев. В столице объявили воздушную тревогу.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО.

В 22:41 военные предупредили о новой группе ударных БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавскую область.

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В 23:21 стало известно о БпЛА с Киевщины на Житомирщину.

В 1:18 стало известно о новых группах "Шахедов" из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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