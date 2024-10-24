Воздушные силы зафиксировали движение российских ударных БпЛА на территории Украины

Вечером 24 октября российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 22:44 военные сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Сумской области.

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В 22:57 стало известно о БпЛА на Сумщине, которые движутся на Черниговщину.

В 23:26 зафиксировали запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморск-Ахтарска.

В 23:31 воздушники предупредили, что несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Черниговской области, в направлении Киевщины.

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В 23:42 стало известно, что несколько групп ударных БпЛА движутся из Запорожья на Днепропетровщину.

В 23:45 воздушную тревогу объявили на Киевщине. В 23:56 сирена прозвучала и в столице.

В 00:25 стало известно о движении ударных БпЛА в направлении Киева с севера.

В 00:29 угроза применения ударных БпЛА возникла в Харьковской области.

В 00:44 зафиксировано движение ударных БпЛА с Киевщины в направлении Житомирской области.

В 00:46 очередная группа вражеских БпЛА на Запорожье движется в северном направлении.

Карта alerts.in.ua

В 00:48 угроза применения ударных БпЛА с Днепропетровщины возникла в Полтавской области.