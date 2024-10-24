Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы зафиксировали движение российских ударных БпЛА на территории Украины

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 октября 2024, 23:34
Воздушные силы зафиксировали движение российских ударных БпЛА на территории Украины
Иллюстративное фото - Getty Images

Вечером 24 октября российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 22:44 военные сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Сумской области.

Реклама:

В 22:57 стало известно о БпЛА на Сумщине, которые движутся на Черниговщину.

В 23:26 зафиксировали запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморск-Ахтарска.

В 23:31 воздушники предупредили, что несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Черниговской области, в направлении Киевщины.

РЕКЛАМА:

В 23:42 стало известно, что несколько групп ударных БпЛА движутся из Запорожья на Днепропетровщину.

В 23:45 воздушную тревогу объявили на Киевщине. В 23:56 сирена прозвучала и в столице.

В 00:25 стало известно о движении ударных БпЛА в направлении Киева с севера.

В 00:29 угроза применения ударных БпЛА возникла в Харьковской области.

В 00:44 зафиксировано движение ударных БпЛА с Киевщины в направлении Житомирской области.

В 00:46 очередная группа вражеских БпЛА на Запорожье движется в северном направлении.

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 00:48 угроза применения ударных БпЛА с Днепропетровщины возникла в Полтавской области.

Воздушные силы ВСУвоздушная тревогаШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

День ракетных войск и артиллерии будут отмечать в начале декабря

СМИ: Демократы имеют план, если Трамп преждевременно объявит себя президентом

Оккупанты запустили 71 БПЛА по Украине: 39 удалось сбить, еще пять полетели в Россию

Зеленский о ночной атаке россиян: Повреждения есть в Киеве и трех областях

фото, обновленоРФ ударила по дислокации полицейских в Харькове: один погиб, 46 человек ранены

США отправляют на Ближний Восток дополнительные силы: эсминцы, истребители и бомбардировщики

Все новости...
Путин впервые прокомментировал присутствие подразделений КНДР на войне
Генштаб: На фронте произошло 157 боевых столкновений, на Курщине продолжается операция
Последние новости
15:36
В Британии Консервативная партия выбрала нового лидера
15:29
фотоВСУ будут использовать "Таврию" - турель с пулеметами
15:14
Смертоносные наводнения в Испании: количество погибших возросло до 211
15:04
Чем удивит небо в ноябре: календарь космических событий
14:52
ГПСУ: От системы "Шлях" уже отключили более 220 лицензиатов
14:35
Сикорский предлагает Украине покупать польское оружие в кредит
14:21
После атак врага на Киев повреждена энергетическая инфраструктура
14:10
Безопасно ли "хрустит" пальцами и стоит ли избавляться от этой привычки: объясняет наука
14:01
хоккейДва игрока киевского "Сокола" не вернулись из-за границы после матчей Континентального кубка: известны фамилии
13:49
В Германии в результате ДТП погиб украинец
Все новости...
Реклама:
Реклама: