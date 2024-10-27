Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА по Украине с разных направлениях

Воздушные силы сообщили о запуске российскими войсками ударных беспилотников по Украине с разных направлений.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сообщается о нескольких группах "Шахедов" на севере, юге и востоке Сумщины, которые направляются на юго-западное направления.

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На Черниговщине беспилотники направляются курсом на Киевщину; на Киевщине курс на столицу; на Полтавщине курс на Черкасщину; на юге Харьковщины курсом на юг.

Также сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.

22.48 Несколько групп "шахедов" с юга Херсонщины на Николаевщину; несколько групп "шахедов" на севере и западе Сумщины курсом на запад; на Черниговщине курс на юго-запад; на Киевщине курс на северо-запад; несколько групп "шахедов" на Полтавщине курсом на Миргород; на севере Черкащины курсом на юго-запад; группа "шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей направляется на юг; "шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Кривой Рог.

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23.46 Новая группа "шахедов" с юга Херсонщины на Николаевщину; с Николаевщины на Кировоградщину; новая группа "шахедов" на севере Сумщины курсом на Черниговщину; на Черниговщине курс на Киевщину; группа "шахедов" на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, в районе Кременчугского водохранилища курсом на запад.

В 00:54 военные обновили движение российских беспилотников:

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