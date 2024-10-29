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Россияне снова запустили ударные дроны: в нескольких областях воздушная тревога

Татьяна ОлейникВторник, 29 октября 2024, 22:35
Россияне снова запустили ударные дроны: в нескольких областях воздушная тревога
Мобильное ПВО. Фото - западное ото нгу

Вечером 29 октября российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:15 военные сообщили о группе вражеских БПЛА в Сумской области в направлении Черниговщины.

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В 22:01 стало известно, что часть ударных БпЛА движется через Сумскую область в направлении Полтавщины.

В 22:53 написали о дронах мимо Миргорода курсом на Кременчуг.

В 23:28 воздушники предупредили о нескольких группах ударных БпЛА через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.

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Что предшествовало:

В ночь на вторник Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу, атаковала 48-ю ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, ПВО уничтожила 26 вражеских БпЛА, еще два десятка - локально потеряны, один вернулся в РФ.

беспилотникивоздушная тревога
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