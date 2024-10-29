Россияне снова запустили ударные дроны: в нескольких областях воздушная тревога
Вечером 29 октября российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:15 военные сообщили о группе вражеских БПЛА в Сумской области в направлении Черниговщины.
В 22:01 стало известно, что часть ударных БпЛА движется через Сумскую область в направлении Полтавщины.
В 22:53 написали о дронах мимо Миргорода курсом на Кременчуг.
В 23:28 воздушники предупредили о нескольких группах ударных БпЛА через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.
Что предшествовало:
В ночь на вторник Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу, атаковала 48-ю ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, ПВО уничтожила 26 вражеских БпЛА, еще два десятка - локально потеряны, один вернулся в РФ.