Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА
Российские войска запустили ударные беспилотники вечером 2 октября.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 20:16 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА для Сумской области.
В 20:38 стало известно о такой же угрозе для Полтавщины.
В 21:51 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области. Зафиксирована скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область.
В 22:06 сообщили о:
- вражеские ударные БпЛА из Курской области находятся в южной части Сумщины, движутся в сторону Полтавской области;
- ударные БпЛА в северной и центральной частях Полтавщины, вектор движения юго-западный (Черкасская и Кировоградская области);
- ударные БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.
Через полчаса сообщили об отбое угрозы баллистики для областей.
В 22:32 стало известно о скоростной цели через Харьковскую область в направлении Днепра и о БпЛА с Полтавщины через Черкасскую область в направлении Киевщины (вектор движения Яготин).
В 22:58 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели взрывы, Харьков под атакой вражеских КАБов.
В 23:15 воздушную тревогу объявили в Киеве.
В 23:21 сообщили о движении:
- БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный;
- БпЛА на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей курс юго-западный;
- БпЛА в юго-западной части Черниговщины, курс западный;
- БпЛА в северной части Полтавщины, курс западный и юго-западный;
- БпЛА в районе Броваров с востока в западном направлении;
- БпЛА в районе Южного и Очакова в направлении Одесской области (курс северо-западный);
- БпЛА с Херсонщины на Николаевщину;
- БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей курс северо-западный;
- БпЛА в районе Новый Буг (Николаевская область) в направлении Кировоградской области.
Обновлено: В полночь 3 октября Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Винницкой и Житомирской областей.
1:37: "Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА с Сумщины в направлении Черниговщины;
2. БпЛА на севере Полтавщины в южном направлении;
3. несколько групп БпЛА в районе Семеновка (Полтавщина) курсом на запад;
4. БпЛА в районе Кременчуга с севера;
5. БпЛА с Черниговщины на Киевщину (направление Бровары, Киев);
6. Район Обухова, курс западный;
7. БпЛА в направлении Василькова с северо-запада;
8. БпЛА на востоке Черкасской области в направлении Черкасс".
Дословно ПС в 00:21: "Обновление по движению БпЛА:
1. группы БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины и Черниговщины;
2. БпЛА на востоке, центре и западе Черниговской области курсом на запад;
3. БпЛА подлетает к Киеву с юго-восточного направления;
4. БпЛА на Житомирщине в направлении Коростень;
5. БпЛА в районе Белой Церкви курс северо-западный;
6. БпЛА с Черкасской области на Киевщину, направление Киев
7. БпЛА на севере Полтавщины, направление южное;
8. БпЛА с Полтавщины заходит на Черкасскую область;
9. БпЛА на западе Кировоградщины, курс северо-западный через Черкасскую область;
10. БпЛА на севере Николаевщины в направлении Кировоградщины и на востоке северо-западным курсом;
11. БпЛА с Херсонщины на Николаевщину;
12. БпЛА в Одесской области (район Николаевки, Подольска, Ширяева и Петровки) курсом на северо-запад".
00:26: "Днепропетровская область угроза применения ударных вражеских БПЛА".
1:21: "БпЛА приближается к Кременчугу с севера!"
1:47: "Движение ударных БпЛА:
1. С Черкасской области на Виннитчину (р-н. Теплика);
2. Район Тульчина, курсом на северо-запад;
3. БпЛА между Жмеринкой и Шаргородм в западном направлении;
4. БпЛА в районе Хотина в направлении Черновцов;
5. БпЛА в районе Погребище в направлении Житомира;
6. БпЛА на востоке Одесской области, курс северо-западный".
2:00: "Ивано-Франковская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА".
2:25: "Днепропетровская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА".
3:06: "Относительно движения БпЛА:
1. Группы БпЛА на Черниговщине держат курс в направлении Киевщины, Сумщины, Полтавщины и на север;
2. БпЛА на Полтавщине в районе Гребенки, Лубны, Семеновка и Хорол, курс западный;
3. БпЛА на юге Полтавщины курсом на Днепропетровщину;
4. БпЛА на севере Днепропетровщины курсом на Харьковщину;
5. БпЛА район Балаховки (Кировоградская область), курс на юг;
6. БпЛА в Андрушевском районе (Житомирщина), курс юго-восточный;
7. БпЛа по направлению на Киев со стороны Броваров;
8. БпЛА с Тернопольщины направляется на Ивано-Франковск;
9. БпЛА в районе Сарн (Ровенская область), курс меняется".
3:24: "Отбой для Ивано-Франковской области".
4:18: "БпЛА продолжают движение:
1. Район Мироновка в направлении Киева;
2. Район Киевского водохранилища в направлении Киева;
3. БпЛА в юго-восточной части Киевской области также в направлении Киева;
4. БпЛА в Черниговской области в направлении Киевской и Полтавской областей;
5. Черкасская область - на запад (Винницкой области);
6. БпЛА на севере Житомирщины в западном направлении;
7. Новые группы БпЛА из Курской области на Сумщину в направлении на юго-запад".
5:21: "Ударные БпЛА на юге Сумщины и севере Полтавщины движутся в южном направлении;
БпЛА ни западе Полтавщины движутся на запад".
Обновлено: В 6:33 Воздушные силы объявили отбой угрозы по всем областям.
Что предшествовало:
- В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed", ПВО сбила 11 вражеских беспилотников.
- На рассвете россияне атаковали беспилотниками портовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области, в результате чего возник пожар, который ликвидировали пожарные. Поврежден пункт пропуска "Орловка", также ранены двое водителей, один из которых гражданин Турции.