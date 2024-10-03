Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА

Российские войска запустили ударные беспилотники вечером 2 октября.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 20:16 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БПЛА для Сумской области.

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В 20:38 стало известно о такой же угрозе для Полтавщины.

В 21:51 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области. Зафиксирована скоростная цель на Киевщину через Черниговскую область.

В 22:06 сообщили о:

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вражеские ударные БпЛА из Курской области находятся в южной части Сумщины, движутся в сторону Полтавской области;

ударные БпЛА в северной и центральной частях Полтавщины, вектор движения юго-западный (Черкасская и Кировоградская области);

ударные БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

Через полчаса сообщили об отбое угрозы баллистики для областей.

В 22:32 стало известно о скоростной цели через Харьковскую область в направлении Днепра и о БпЛА с Полтавщины через Черкасскую область в направлении Киевщины (вектор движения Яготин).

В 22:58 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели взрывы, Харьков под атакой вражеских КАБов.

В 23:15 воздушную тревогу объявили в Киеве.

В 23:21 сообщили о движении:

БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный;

БпЛА на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей курс юго-западный;

БпЛА в юго-западной части Черниговщины, курс западный;

БпЛА в северной части Полтавщины, курс западный и юго-западный;

БпЛА в районе Броваров с востока в западном направлении;

БпЛА в районе Южного и Очакова в направлении Одесской области (курс северо-западный);

БпЛА с Херсонщины на Николаевщину;

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей курс северо-западный;

БпЛА в районе Новый Буг (Николаевская область) в направлении Кировоградской области.

Обновлено: В полночь 3 октября Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Винницкой и Житомирской областей.

1:37: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА с Сумщины в направлении Черниговщины;

2. БпЛА на севере Полтавщины в южном направлении;

3. несколько групп БпЛА в районе Семеновка (Полтавщина) курсом на запад;

4. БпЛА в районе Кременчуга с севера;

5. БпЛА с Черниговщины на Киевщину (направление Бровары, Киев);

6. Район Обухова, курс западный;

7. БпЛА в направлении Василькова с северо-запада;

8. БпЛА на востоке Черкасской области в направлении Черкасс".

Дословно ПС в 00:21: "Обновление по движению БпЛА:

1. группы БпЛА на Сумщине в направлении Полтавщины и Черниговщины;

2. БпЛА на востоке, центре и западе Черниговской области курсом на запад;

3. БпЛА подлетает к Киеву с юго-восточного направления;

4. БпЛА на Житомирщине в направлении Коростень;

5. БпЛА в районе Белой Церкви курс северо-западный;

6. БпЛА с Черкасской области на Киевщину, направление Киев

7. БпЛА на севере Полтавщины, направление южное;

8. БпЛА с Полтавщины заходит на Черкасскую область;

9. БпЛА на западе Кировоградщины, курс северо-западный через Черкасскую область;

10. БпЛА на севере Николаевщины в направлении Кировоградщины и на востоке северо-западным курсом;

11. БпЛА с Херсонщины на Николаевщину;

12. БпЛА в Одесской области (район Николаевки, Подольска, Ширяева и Петровки) курсом на северо-запад".

00:26: "Днепропетровская область угроза применения ударных вражеских БПЛА".

1:21: "БпЛА приближается к Кременчугу с севера!"

1:47: "Движение ударных БпЛА:

1. С Черкасской области на Виннитчину (р-н. Теплика);

2. Район Тульчина, курсом на северо-запад;

3. БпЛА между Жмеринкой и Шаргородм в западном направлении;

4. БпЛА в районе Хотина в направлении Черновцов;

5. БпЛА в районе Погребище в направлении Житомира;

6. БпЛА на востоке Одесской области, курс северо-западный".

2:00: "Ивано-Франковская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА".

2:25: "Днепропетровская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА".

3:06: "Относительно движения БпЛА:

1. Группы БпЛА на Черниговщине держат курс в направлении Киевщины, Сумщины, Полтавщины и на север;

2. БпЛА на Полтавщине в районе Гребенки, Лубны, Семеновка и Хорол, курс западный;

3. БпЛА на юге Полтавщины курсом на Днепропетровщину;

4. БпЛА на севере Днепропетровщины курсом на Харьковщину;

5. БпЛА район Балаховки (Кировоградская область), курс на юг;

6. БпЛА в Андрушевском районе (Житомирщина), курс юго-восточный;

7. БпЛа по направлению на Киев со стороны Броваров;

8. БпЛА с Тернопольщины направляется на Ивано-Франковск;

9. БпЛА в районе Сарн (Ровенская область), курс меняется".

3:24: "Отбой для Ивано-Франковской области".

4:18: "БпЛА продолжают движение:

1. Район Мироновка в направлении Киева;

2. Район Киевского водохранилища в направлении Киева;

3. БпЛА в юго-восточной части Киевской области также в направлении Киева;

4. БпЛА в Черниговской области в направлении Киевской и Полтавской областей;

5. Черкасская область - на запад (Винницкой области);

6. БпЛА на севере Житомирщины в западном направлении;

7. Новые группы БпЛА из Курской области на Сумщину в направлении на юго-запад".

5:21: "Ударные БпЛА на юге Сумщины и севере Полтавщины движутся в южном направлении;

БпЛА ни западе Полтавщины движутся на запад".

Обновлено: В 6:33 Воздушные силы объявили отбой угрозы по всем областям.

Что предшествовало: