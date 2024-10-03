Атака УАБ на Харьков: 10 пострадавших, среди них ребенок, под завалами могут быть люди

Количество пострадавших в результате российских ударов УАБами по Харькову возросло до 10, среди них - 3-летний ребенок.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Суспільне Харьков, МВД, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Терехова: "Уже десять пострадавших, среди которых трехлетний ребенок".

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Детали: Вместе с тем Терехов сообщил, что организована эвакуация жителей дома, в который попал вражеский УАБ, и жителей близлежащих домов, чьи квартиры пострадали от взрыва.

Прямая речь Терехова: "Всем желающим будут предоставлены места в общежитиях города".

"Сотни выбитых стекол, отключили от электричества пять домов. Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячего чая и перекусить".

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Детали: Синегубов отметил, что под завалами разрушенного оккупантами дома могут находиться люди.

Спасательная операция продолжается.

Также глава ОВА сообщил о нескольких ударах управляемыми авиабомбами по Харькову: один попал в дом, второй - в лесополосу.

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко отметил, что россияне совершили как минимум два сброса по два УАБа со стороны Белгорода. Два УАБа попали в Золочеве, где, предварительно, есть попадание в жилой дом.

В прокуратуре сообщили, что РФ с применением двух самолетов Су-34 осуществила пуски пяти управляемых авиационных бомб по Харькову и пригороду. По предварительным, это были УМПБ Д-30СН. По данным контроля систем ПВО, их скорость составляла 600 км/ч.

Два авиационных снаряда попали в пригороде - на территории Дергачевской громады. Еще три - по Харькову.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание двух авиабомб в открытую местность.

В Салтовском районе КАБ попал в 5-этажный жилой дом.

В ГСЧС сообщили, что в 00:30 3 октября спасателям удалось полностью ликвидировать пожар площадью 65 м кв. в жилой 5-этажке, в которую попала российская управляемая авиабомба.

Что предшествовало: Российские войска вечером 2 октября нанесли удары УАБами по Харькову.