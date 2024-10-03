КГВА: В Киеве работала ПВО, обломки повредили многоэтажку
Четверг, 3 октября 2024, 00:40
В ночь на 3 октября в Киеве работала ПВО по вражеским беспилотникам, в Деснянском районе обломки повредили многоэтажку.
Источник: начальник КГВА Сергей Попко
Детали: В КГВА отметили, что продолжается угроза применения ударных БПЛА для Киева.
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Прямая речь Попко: "В городе работало ПВО. В результате падения обломков в Деснянском районе города предварительно, повреждена многоэтажка. Без пожара. Информация о пострадавших уточняется".