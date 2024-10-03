В Хмельницкой области раздались взрывы – СМИ

В ночь на 3 октября в Хмельницкой области и в Ивано-Франковске во время объявленной воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Хмельницкий, Суспільне Ивано-Франковск

Детали: О взрывах в Хмельницкой области Суспільне сообщило в 1:36 ночи.

Реклама:

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 1:11.

Обновлено: В 2:32 стало известно о повторных взрывах в Хмельницкой области.

Кроме того, Суспільне сообщило о взрывах в Ивано-Франковске.