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В Хмельницкой области раздались взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 октября 2024, 02:34
В Хмельницкой области раздались взрывы – СМИ
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 3 октября в Хмельницкой области и в Ивано-Франковске во время объявленной воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Хмельницкий, Суспільне Ивано-Франковск

Детали: О взрывах в Хмельницкой области Суспільне сообщило в 1:36 ночи.

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Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 1:11.

Обновлено: В 2:32 стало известно о повторных взрывах в Хмельницкой области.

Кроме того, Суспільне сообщило о взрывах в Ивано-Франковске.

Хмельнитчинавзрыввоздушная тревога
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