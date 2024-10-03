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Госдеп США отреагировал на информацию о казни украинских военнопленных

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 октября 2024, 03:30
Госдеп США отреагировал на информацию о казни украинских военнопленных
Мэтью Миллер, фото: Getty Images

В Госдепартаменте США отметили, что считают уместным расследование Украиной массовой казни россиянами украинских пленных.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, цитирует Укринформ

Прямая речь Миллера: "Мы видели эти сообщения (о расстреле россиянами украинских пленных - ред.).

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Я не имею независимой информации в подтверждение этого, но считаю уместным, что Украина проводит расследование".

Детали: В то же время в более широком контексте Миллер отметил, что "с самого начала конфликта (полномасштабного вторжения РФ в Украину - ред.) Россия совершает ужасные действия".

Что предшествовало: Российская армия расстреляла 16 украинских военнопленных в районе поселков Николаевка и Сухой Яр Покровского района Донецкой области - это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

СШАпленныевойна
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