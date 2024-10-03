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Аналитики: Кремль использует ситуацию на Ближнем Востоке для усиления своего влияния

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 октября 2024, 05:18
Аналитики: Кремль использует ситуацию на Ближнем Востоке для усиления своего влияния
кремль, иллюстративное фото Getty Images

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия использует ситуацию на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых она доминирует.

ИсточникISW

Детали: Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов осудил наземную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана во время встречи с послом Ливана в России.

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Богданов встретился с послом Ливана Шауки Бу Нассаром и обсудил военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке.

Он выразил "решительное осуждение наземного вторжения Израиля в Ливан" и подчеркнул, что Россия выступает против того, что называет "политическими убийствами".

Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к немедленному прекращению конфликта на Ближнем Востоке, а министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с послами неназванных арабских государств и призвал к немедленному прекращению военных действий в зоне израильско-палестинского конфликта.

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Дословно ISW: "Кремль, вероятно, стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия, в том числе тех, которые связаны с усилиями Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности"".

Детали: Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 2 октября, что президент Палестинской администрации Махмуд Аббас принял приглашение России посетить саммит БРИКС в Казани 22-24 октября, и что участники саммита обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

В отчете добавляют, что МИД России осудил "политическое убийство" Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, решение Израиля одновременно взорвать тысячи пейджеров, принадлежащих членам ливанской "Хезболлы", а также предыдущие израильские удары по Ирану.

РосcияБлижний Востоквойна
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