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ПВО поразила ночью около полутора десятков дронов, которые атаковали Киев – КГВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 октября 2024, 05:34
ПВО поразила ночью около полутора десятков дронов, которые атаковали Киев – КГВА
Мобильная огневая группа ПВО, иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Ночью российская армия в очередной раз атаковала Киев ударными беспилотниками, в воздушном пространстве вокруг и над Киевом ПВО обезвредила около полутора десятков дронов.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Дословно: "Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 с половиной часов! Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БпЛА.

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Однако ни один из российских дронов своей цели не достиг".

Детали: Попко сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом примерно полтора десятка ударных беспилотников.

По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов, в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском районе города.

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Однако последствия минимальны: обошлось без разрушений, пожара, информация о пострадавших не поступала.

КиевбеспилотникиПВО
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