Оккупанты били по Никопольщине – повредили предприятие и ЛЭП

Российские захватчики обстреливали Никопольский район Днепропетровской области – повредили промышленное предприятие и ЛЭП, бушевал пожар.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял Покровскую общину. Неспокойно было и в Никополе, и в Красногригорьевской общине.

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Возник пожар, который спасатели укротили. Повреждены промышленное предприятие и линия электропередач".

Детали: Лысак добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.