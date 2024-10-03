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Генштаб: На фронте произошло 142 боя, продолжается операция в Курской области

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 октября 2024, 08:20
Генштаб: На фронте произошло 142 боя, продолжается операция в Курской области
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте состоялось 142 боевых столкновения, активнее всего российские войска атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 3 октября

Дословно: "Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 69 авиаударов, в частности сбросил 126 КАБ. Кроме этого, совершил 4543 обстрела, из них 132 - из реактивных систем залпового огня.

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Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ястребиное, Екатериновка, Павловка, Кучеровка, Реки, Уланово, Великие Проходы, Харьков, Волчанск, Черкасская Лозовая, Дергачи, Лесная Стенка, Вишневое, Зеленый Гай, Чунишино, Чернещина, Ямполовка, Никифоровка, Марково, Часов Яр, Дружба, Краматорск, Торецк, Богоявленка, Екатериновка, Славянск, Урожайное, Темировка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Казацкое".

Детали: На Харьковском направлении враг пытался дважды штурмовать.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак оккупантов.

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На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов украинских позиций в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Что предшествовало:

В общем, за прошедшие сутки Силы обороны Украины обезвредили 1150 оккупантов и 37 российских артиллерийских систем.

Курская область войнабоевые действияГенштаб
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