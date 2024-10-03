Госдеп США о Плане победы Украины: Увидели в нем много продуктивных шагов
В Государственном департаменте США заявили, что увидели ряд продуктивных шагов в Плане победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский, и что будут контактировать с Киевом по этому поводу.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя Госдепа США Мэтью Миллера
Прямая речь представителя Госдепа: "Мы просмотрели его, увидели в нем ряд продуктивных шагов. Мы будем с ними общаться по этому поводу".
Детали: Миллер отметил, что Украина еще не детализировала этот план победы публично, поэтому и он не будет этого делать. В то же время он отметил, что США приняли этот план во внимание.
Представитель Госдепа добавил, что План победы касается не только действий, которые сделает Украина, но и шагов, которые могли бы предпринять другие страны мира.
Предыстория:
- Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Байдена обеспокоена тем, что украинский План победы не имеет всеобъемлющей стратегии.
- А агентство Bloomberg писало, что некоторые западные чиновники пытались снизить ожидания от представления Плана победы.
- В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к Плану победы.