Госдеп США о Плане победы Украины: Увидели в нем много продуктивных шагов

В Государственном департаменте США заявили, что увидели ряд продуктивных шагов в Плане победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский, и что будут контактировать с Киевом по этому поводу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя Госдепа США Мэтью Миллера

Прямая речь представителя Госдепа: "Мы просмотрели его, увидели в нем ряд продуктивных шагов. Мы будем с ними общаться по этому поводу".

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Детали: Миллер отметил, что Украина еще не детализировала этот план победы публично, поэтому и он не будет этого делать. В то же время он отметил, что США приняли этот план во внимание.

Представитель Госдепа добавил, что План победы касается не только действий, которые сделает Украина, но и шагов, которые могли бы предпринять другие страны мира.

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