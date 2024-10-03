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В Кремле заявили, что не получали запрос на разговор Путина с Шольцом

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 3 октября 2024, 09:16
В Кремле заявили, что не получали запрос на разговор Путина с Шольцом

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что там пока не получали запросов на телефонный разговор от канцлера Германии Олафа Шольца.

Источник: "Европейская правда", российское агентство ТАСС

Детали: Песков на вопрос журналистов сказал, что от Берлина не поступало запроса на телефонный разговор с главой Кремля.

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Он также сказал, что "на первый взгляд, общих тем нет" из-за почти полной заморозки отношений Германии и России из-за войны РФ против Украины, но Путин "был и остается открытым к диалогу".

Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2021 года.

По сообщению Zeit, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, что стало бы первым прямым контактом с 2022 года. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.

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Представитель правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.

ШольцПутинвойна
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