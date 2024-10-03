В Киеве снова ухудшилось качество воздуха из-за пыли

В столице снова ухудшилось состояние воздуха – во всех районах фиксируют повышение концентрации пыли.

Источник: КГВА в Telegram

Детали: Высокие показатели загрязнения воздуха наблюдаются на всех стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха:

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проспект Европейского Союза, 64-Г – общий индекс качества воздуха – 85 (высокий уровень загрязненности),

ул. Щусева, 20 – общий индекс качества воздуха – 89 (высокий уровень),

ул. Туровская, 28 – индекс качества – 82 (высокий уровень загрязненности),

проспект Берестейский, 97 – индекс качества – 85 (высокий уровень),

ул. Китаевская, 22 – индекс качества – 76 (высокий уровень),

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества – 86 (высокий уровень),

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха – 81 (высокий уровень),

В КГВА напоминают, что общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. И чем ниже этот индекс, тем лучше качество воздуха.

При условии высокого уровня загрязнения воздуха медики советуют: