В Киеве снова ухудшилось качество воздуха из-за пыли
Четверг, 3 октября 2024, 09:54
В столице снова ухудшилось состояние воздуха – во всех районах фиксируют повышение концентрации пыли.
Источник: КГВА в Telegram
Детали: Высокие показатели загрязнения воздуха наблюдаются на всех стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха:
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- проспект Европейского Союза, 64-Г – общий индекс качества воздуха – 85 (высокий уровень загрязненности),
- ул. Щусева, 20 – общий индекс качества воздуха – 89 (высокий уровень),
- ул. Туровская, 28 – индекс качества – 82 (высокий уровень загрязненности),
- проспект Берестейский, 97 – индекс качества – 85 (высокий уровень),
- ул. Китаевская, 22 – индекс качества – 76 (высокий уровень),
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества – 86 (высокий уровень),
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха – 81 (высокий уровень),
В КГВА напоминают, что общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. И чем ниже этот индекс, тем лучше качество воздуха.
При условии высокого уровня загрязнения воздуха медики советуют:
- не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
- отказаться от физической активности на открытом воздухе;
- пить много воды.