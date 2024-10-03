Ночью Россия атаковала "Шахедами" Полтавскую, Ивано-Франковскую, Одесскую и Сумскую области

Последствия падения обломков "Шахеда" в Полтавской области. Фото - из Telegram-канала Филиппа Пронина

Российские войска ночью 3 октября атаковали "Шахедами" Полтавскую, Ивано-Франковскую, Одесскую и Сумскую области, люди не пострадали.

Источник: главы Сумской, Полтавской, Одесской и Ивано-Франковской ОВА

Детали: В небе над Сумской областью зенитчики уничтожили 7 российских "Шахедов".

Реклама:

Полтавскую область атаковали десятки БпЛА. Воздушная тревога продолжалась почти 12 часов. Обломки беспилотников повредили шесть зданий коммерческого назначения в Лубенском районе.

В Кременчугском районе обломками повреждена кровля хозяйственной постройки, остекление в жилом доме и детском саду.

Неспокойной была ночь на Прикарпатье. Там о повреждениях не сообщают.

РЕКЛАМА:

Обновлено: Также армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками

Один из "Шахедов" упал на территорию кладбища в Березовском районе. Погибших и пострадавших нет.

Другой, при падении, повредил линии электропередач. По состоянию на сейчас более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроснабжения. Энергетики дали электроснабжение более трем тысячам абонентов.

Что предшествовало: