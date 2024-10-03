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Глава эстонской разведки: Замораживание войны не закончит конфликт, Украина должна победить

"Украинская правда", Кристина БондареваЧетверг, 3 октября 2024, 10:23
Глава эстонской разведки: Замораживание войны не закончит конфликт, Украина должна победить
Каупо Розин. Фото: Министерство обороны Эстонии

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что даже в случае замораживания войны в Украине конфликт не будет завершен, и победа Украины необходима для долгосрочного мира.

Источник: Розин в интервью британскому журналисту Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone, "Европейская правда"

Детали: Розин не согласен с мнением некоторых западных политиков, которые проявляют желание быстро достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и компромисса с Россией и считают, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.

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Прямая речь: "Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Поэтому война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то вроде этого".

Детали: По его словам, в войне на истощение, которая продолжается в Украине, в конце концов победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.

Прямая речь: "Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются. 

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Если мы говорим о долгосрочном решении конфликта, я не вижу для нас другого варианта кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это можно сделать".

Предыстория:

  • 1 октября издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.



войнаУкраинаРосcия
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