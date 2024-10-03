Глава эстонской разведки: Замораживание войны не закончит конфликт, Украина должна победить
Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что даже в случае замораживания войны в Украине конфликт не будет завершен, и победа Украины необходима для долгосрочного мира.
Источник: Розин в интервью британскому журналисту Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone, "Европейская правда"
Детали: Розин не согласен с мнением некоторых западных политиков, которые проявляют желание быстро достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и компромисса с Россией и считают, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.
Прямая речь: "Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Поэтому война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то вроде этого".
Детали: По его словам, в войне на истощение, которая продолжается в Украине, в конце концов победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.
Прямая речь: "Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются.
Если мы говорим о долгосрочном решении конфликта, я не вижу для нас другого варианта кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это можно сделать".
Предыстория:
- 1 октября издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.
- В Министерстве иностранных дел Украины опровергли представленную изданием Financial Times информацию и отметили, что глава МИД Андрей Сибига на закрытых встречах подчеркивал недопустимость компромиссов по территориальной целостности Украины.
- Сибига подчеркнул, что Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты, иначе это будет отложенная война.