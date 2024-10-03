Глава эстонской разведки: Замораживание войны не закончит конфликт, Украина должна победить

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что даже в случае замораживания войны в Украине конфликт не будет завершен, и победа Украины необходима для долгосрочного мира.

Источник: Розин в интервью британскому журналисту Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone, "Европейская правда"

Детали: Розин не согласен с мнением некоторых западных политиков, которые проявляют желание быстро достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и компромисса с Россией и считают, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.

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Прямая речь: "Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Поэтому война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то вроде этого".

Детали: По его словам, в войне на истощение, которая продолжается в Украине, в конце концов победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.

Прямая речь: "Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются.

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Если мы говорим о долгосрочном решении конфликта, я не вижу для нас другого варианта кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это можно сделать".

Предыстория:

1 октября издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли представленную изданием Financial Times информацию и отметили, что глава МИД Андрей Сибига на закрытых встречах подчеркивал недопустимость компромиссов по территориальной целостности Украины.

Сибига подчеркнул, что Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты, иначе это будет отложенная война.





