Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта
Четверг, 3 октября 2024, 11:20
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Источник: Сырский в соцсетях
Прямая речь: "Работаю на одном из самых горячих направлений фронта. Украинские воины продолжают храбро сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери.
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Пользуясь случаем, наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые демонстрируют выдержку и профессионализм, уничтожая оккупантов".
Детали: Главком также сообщил, что во время работы в бригаде принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности обороны.