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Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 октября 2024, 11:20
Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта
ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ СЫРСКОГО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "Работаю на одном из самых горячих направлений фронта. Украинские воины продолжают храбро сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери.

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ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ СЫРСКОГО

Пользуясь случаем, наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые демонстрируют выдержку и профессионализм, уничтожая оккупантов".

 
ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ СЫРСКОГО
 
ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ СЫРСКОГО

Детали: Главком также сообщил, что во время работы в бригаде принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности обороны.

боевые действияСырский
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