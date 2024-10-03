Больше 500 тысяч гривен за фиктивную инвалидность: В Хмельницкой области разоблачили коррупционную схему
В Хмельницкой области задержали 53-летнюю предпринимательницу, которая получила более 500 тысяч гривен взятки за влияние на комиссии, оформляющие группы инвалидности для военнообязанных лиц.
Источник: Национальная полиция, Хмельницкая областная прокуратура
Дословно Нацполиция: "Во время проведения мероприятий по выявлению лиц, причастных к функционированию коррупционных схем, связанных с избежанием службы в ВСУ, оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области совместно со следователями следственного управления областной полиции задокументировали противоправную деятельность 53-летней местной предпринимательницы, которая работает в сфере оборота лекарственных средств.
Имея влияние на должностных лиц городской больницы и областного центра МСЭК, злоумышленница требовала с лица призывного возраста средства за помощь в решении вопроса с отсрочкой призыва и изготовление соответствующих документов".
Детали: По данным следствия, подозреваемая из города Славута требовала 12 тысяч долларов, что эквивалентно около полумиллиона гривен, за содействие в формировании II группы инвалидности лицу, подлежащему мобилизации, что в свою очередь даст возможность беспрепятственно пересечь границу.
Правоохранители задержали подозреваемую 30 сентября во время получения последней части взятки. У нее изъяли деньги, мобильный телефон и фиктивные документы.
Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Предыстория:
- Государственное бюро расследований разоблачило председателя военно-врачебной комиссии Кропивницкого, который в сговоре с работницей одного из областных диспансеров оформлял за деньги "белые" военные билеты. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 2 до 10 тысяч долларов США.
- На схеме по уклонению от мобилизации разоблачили начальников Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектации: разоблачили на незаконном обогащении на сумму почти 14,4 млн грн, которые им не были задекларированы.
- Контрразведка СБУ совместно с руководством МВД и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области, которую организовали должностные лица миграционной службы. За деньги они дистанционно оформляли документы военнообязанным, что позволило им избежать обновления данных в ТЦК и СП и не возвращаться в Украину.