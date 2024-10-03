Больше 500 тысяч гривен за фиктивную инвалидность: В Хмельницкой области разоблачили коррупционную схему

В Хмельницкой области задержали 53-летнюю предпринимательницу, которая получила более 500 тысяч гривен взятки за влияние на комиссии, оформляющие группы инвалидности для военнообязанных лиц.

Источник: Национальная полиция, Хмельницкая областная прокуратура

Дословно Нацполиция: "Во время проведения мероприятий по выявлению лиц, причастных к функционированию коррупционных схем, связанных с избежанием службы в ВСУ, оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области совместно со следователями следственного управления областной полиции задокументировали противоправную деятельность 53-летней местной предпринимательницы, которая работает в сфере оборота лекарственных средств.

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Имея влияние на должностных лиц городской больницы и областного центра МСЭК, злоумышленница требовала с лица призывного возраста средства за помощь в решении вопроса с отсрочкой призыва и изготовление соответствующих документов".

Детали: По данным следствия, подозреваемая из города Славута требовала 12 тысяч долларов, что эквивалентно около полумиллиона гривен, за содействие в формировании II группы инвалидности лицу, подлежащему мобилизации, что в свою очередь даст возможность беспрепятственно пересечь границу.

Правоохранители задержали подозреваемую 30 сентября во время получения последней части взятки. У нее изъяли деньги, мобильный телефон и фиктивные документы.

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Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Предыстория: