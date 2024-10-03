Россияне ударили дроном-камикадзе по Никополю: пострадали три человека
Четверг, 3 октября 2024, 12:06
Российская армия ударила дроном-камикадзе по Никополю на Днепропетровщине, пострадали три человека.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Три человека пострадали из-за попадания вражеского дрона-камикадзе по Никополю.
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75-летняя женщина и 35-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина, 34 лет, будет лечиться амбулаторно".
Детали: Также в городе повреждены частный дом, хозяйственная постройка и газопровод.