Россияне ударили дроном-камикадзе по Никополю: пострадали три человека

Российская армия ударила дроном-камикадзе по Никополю на Днепропетровщине, пострадали три человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Три человека пострадали из-за попадания вражеского дрона-камикадзе по Никополю.

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75-летняя женщина и 35-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина, 34 лет, будет лечиться амбулаторно".

Детали: Также в городе повреждены частный дом, хозяйственная постройка и газопровод.