Сикорский прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал конфликт с Владимиром Зеленским во время их встречи в сентябре, о котором ранее писали СМИ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сикорского в эфире "Польского радио"

Детали: Глава МИД Польши отметил, что в его стране существует национальный консенсус относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Он добавил, что эксгумации добивается, в частности, президент Анджей Дуда, а также спикер Сейма Шимон Головня и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

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Журналистка радиостанции напомнила, что Украина не соглашается на эксгумацию польских жертв, но разрешила эксгумацию солдат вермахта.

Сикорский отметил, что во время переговоров в Киеве получил заверения, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии решат.

Ведущая переспросила, действительно ли дошло до конфликта на встрече между ним и Зеленским в Киеве, о чем сообщали медиа. Сикорский на это ответил: "Я действительно могу поставить вопрос ребром. Посмотрим по их поступкам".

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На уточняющий вопрос, был ли конфликт, Сикорский снова ответил: "Посмотрим по их поступкам".

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