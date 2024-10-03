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В Украину идут дожди

Ирина БалачукЧетверг, 3 октября 2024, 13:39
В Украину идут дожди
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в западных, северных, большинстве центральных областей и в Одесской области ожидаются дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "4-6 октября в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях умеренные, местами значительные дожди; на остальной территории без осадков".

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Детали: 4 октября будет дождливо в западных, Хмельницкой и Житомирской областях. Температура ночью 10-12°, на побережье морей до 17°; днем в западных областях 10-16°, в северных областях 20-22°, на остальной территории – до 27°.

Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-восточный, 5-10 м/с. 

 
скриншот с сайта УГМЦ

5 октября дожди распространятся также на центр страны, Киев и Одесскую область. Температура ночью 9-15°, на побережье морей до 17°; днем в западных областях 10-17°, в северных областях 19-21°, на остальной территории 23-27°.

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Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-восточный, 5-10 м/с. 

 
скриншот с сайта УГМЦ

6 октября дожди прогнозируют по всей территории страны, кроме восточных и юго-восточных областей.

Температура ночью 9-15°, на побережье морей до 17°; днем в западных областях 12-17°, в северных областях до 22°, на остальной территории 22-27°.

 
скриншот с сайта УГМЦ

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