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Российская армия обстреливает населенные пункты Курщины, где нет украинских военных – ОТГ "Сиверск"

"Украинская правда"Четверг, 3 октября 2024, 13:41
Российская армия обстреливает населенные пункты Курщины, где нет украинских военных – ОТГ Сиверск
Вадим Мисник. Фото: скриншот из видео

Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты в Курской области России, где нет украинских военных, что вызывает непонимание среди местного населения.

Источник: спикер оперативно-тактической группировки "Сиверск" Вадим Мысник в эфире телемарафона

Детали: По словам Мысника, российские войска продолжают массированные обстрелы подконтрольных Украине территорий Курской области, несмотря на отсутствие украинских военных в этих населенных пунктах. Местные жители не понимают причин таких атак.

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Прямая речь: "Местное население не понимает, почему по ним бьют (россияне - ред.), потому что (украинских - ред.) военных даже рядом нет. Но местные страдают, они вынуждены по несколько часов прятаться по подвалам, а иногда по половине суток там проводят".

Детали: Спикер подчеркивает, что украинские военные обеспечивают жителей подконтрольных Украине территорий Курской области водой, едой и лекарствами. Кроме того, украинские силы пытаются восстановить водоснабжение и электроэнергию, в частности с помощью генераторов.

"Все это ложится на плечи именно военных, потому что мы придерживаемся всех требований международного гуманитарного права и обеспечиваем местное население всем необходимым", – отметил Мысник.

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Предыстория:

  • В своих ежедневных сводках Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о нанесении ракетных и бомбовых ударов российской авиацией по территории РФ в Курской области.
  • 16 сентября МИД Украины обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.
  • Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Украиной представителей ООН и МККК посетить территории Курской области РФ, которые сейчас контролируются ВСУ. 
  • Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал реакцию РФ на возможность прибытия в Курскую область ООН и МККК. По его мнению, Россия боится, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию в регионе.

Курская область война
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