Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты в Курской области России, где нет украинских военных, что вызывает непонимание среди местного населения.

Источник: спикер оперативно-тактической группировки "Сиверск" Вадим Мысник в эфире телемарафона

Детали: По словам Мысника, российские войска продолжают массированные обстрелы подконтрольных Украине территорий Курской области, несмотря на отсутствие украинских военных в этих населенных пунктах. Местные жители не понимают причин таких атак.

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Прямая речь: "Местное население не понимает, почему по ним бьют (россияне - ред.), потому что (украинских - ред.) военных даже рядом нет. Но местные страдают, они вынуждены по несколько часов прятаться по подвалам, а иногда по половине суток там проводят".

Детали: Спикер подчеркивает, что украинские военные обеспечивают жителей подконтрольных Украине территорий Курской области водой, едой и лекарствами. Кроме того, украинские силы пытаются восстановить водоснабжение и электроэнергию, в частности с помощью генераторов.

"Все это ложится на плечи именно военных, потому что мы придерживаемся всех требований международного гуманитарного права и обеспечиваем местное население всем необходимым", – отметил Мысник.

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