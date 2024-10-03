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Новый генсек НАТО прибыл в Киев

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 3 октября 2024, 14:24
Новый генсек НАТО прибыл в Киев
фото ОП

В четверг 3 октября новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте прибыл в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт НАТО

Детали: Это первый зарубежный визит Рютте на новой должности.

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Новый генеральный секретарь НАТО уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а по итогам встречи они провели пресс-конференцию.

Напомним, на первой пресс-конференции в роли генсека НАТО 1 октября Марк Рютте уклонился от прогнозов о том, когда Украина может получить приглашение к вступлению.

Также Рютте сказал, что решение о предоставлении разрешения Украине бить по РФ западным дальнобойным оружием должны принимать союзники, которые передают это оружие.

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В то же время он подчеркнул, что понимает этот запрос Украины и поддерживает в этом вопросе позицию своего предшественника Йенса Столтенберга.

НАТОпомощь Украине
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