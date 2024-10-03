Новый генсек НАТО объяснил, почему Украина будет приоритетом повестки дня

Новоизбранный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого зарубежного визита в Киев подтвердил, что украинский вопрос будет его ключевым приоритетом в работе на этом посту.

Источник: Рютте на пресс-конференции в Киеве, цитирует "Европейская правда"

Детали: Генсек Североатлантического альянса напомнил, что визит в Украину стал его первой рабочей поездкой после вступления в должность.

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"Это было важно для меня – приехать в Украину в начале мандата, чтобы абсолютно четко показать и вам, народу Украины, и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину. Я считаю своим приоритетом и привилегией как генсека НАТО усилить эту поддержку и обеспечить, что Украина возьмет верх (в этой войне. – ЕП)", – сказал Рютте.

Генсек пояснил, что поддержка Украины нужна также самим союзникам.

"Именно поэтому мы так преданы поддержке Украины, ведь ваша безопасность имеет значение для нашей, а ваша борьба за свободу отражает наши принципы и ценности", – отметил Марк Рютте.

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Он также напомнил, что союзники уже оказали Украине "беспрецедентную поддержку" после начала полномасштабного вторжения России.

Рютте подчеркнул, что 99% поддержки в сфере безопасности, которую получила Украина, поступила от государств-членов НАТО.

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