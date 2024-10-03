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Новый генсек НАТО объяснил, почему Украина будет приоритетом повестки дня

Сергей Сидоренко, Мария ЕмецЧетверг, 3 октября 2024, 14:35
Новый генсек НАТО объяснил, почему Украина будет приоритетом повестки дня
фото ОП

Новоизбранный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого зарубежного визита в Киев подтвердил, что украинский вопрос будет его ключевым приоритетом в работе на этом посту.

Источник: Рютте на пресс-конференции в Киеве, цитирует "Европейская правда"

Детали: Генсек Североатлантического альянса напомнил, что визит в Украину стал его первой рабочей поездкой после вступления в должность.

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"Это было важно для меня – приехать в Украину в начале мандата, чтобы абсолютно четко показать и вам, народу Украины, и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину. Я считаю своим приоритетом и привилегией как генсека НАТО усилить эту поддержку и обеспечить, что Украина возьмет верх (в этой войне. – ЕП)", – сказал Рютте.

Генсек пояснил, что поддержка Украины нужна также самим союзникам.

"Именно поэтому мы так преданы поддержке Украины, ведь ваша безопасность имеет значение для нашей, а ваша борьба за свободу отражает наши принципы и ценности", – отметил Марк Рютте.

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Он также напомнил, что союзники уже оказали Украине "беспрецедентную поддержку" после начала полномасштабного вторжения России.

Рютте подчеркнул, что 99% поддержки в сфере безопасности, которую получила Украина, поступила от государств-членов НАТО.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге сказал, что считает ключевым приоритетом в отношениях Украины с НАТО получить приглашение на вступление Украины в Альянс, хотя и понимает, что это будет непросто.
  • Напомним, многолетний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально заступил на должность генсека НАТО 1 октября.
  • О его приезде в Киев публично стало известно в середине дня 3 октября.
  • Еще в роли премьера Рютте посещал прифронтовой Харьков, именно там подписали соглашение по безопасности Украины и Нидерландов. Вместе с Владимиром Зеленским они прошлись по улицам города и побывали возле домов, поврежденных в результате обстрелов.
  • Его преемник на посту Дик Схоф в рамках своего первого визита в Украину побывал в Запорожье, а министры иностранных дел и обороны в новом правительстве Нидерландов также осуществили свои первые зарубежные визиты в Украину.

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