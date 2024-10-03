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Украина получила Patriot от Румынии

Ирина КутелеваЧетверг, 3 октября 2024, 15:27
Украина получила Patriot от Румынии
Фото: Getty Images

В Украину прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, который согласилась передать Румыния.

Источник: представитель Министерства обороны Румынии в комментарии Радио Свобода, "Европейская правда"

Детали: Решение о передаче Украине системы Patriot румынские власти окончательно одобрили в прошлом месяце.

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"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", – заявил в комментарии Радио Свобода 3 октября представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.

Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский у себя в X (Twitter) выразил благодарность всем странам, которые помогают с предоставлением систем ПВО.

"Особая благодарность Румынии за систему Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности – мы можем положить конец российскому террору, совместно сбивая "Шахеды" и ракеты", – отметил он.

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Всего союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.

ПВОРумынияУкраина
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