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Фицо заявил, что хочет "нормальных отношений" с Россией после ее войны против Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 3 октября 2024, 16:48
Фицо заявил, что хочет нормальных отношений с Россией после ее войны против Украины
Роберт Фицо. Фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорит, что желает нормальных отношений с РФ после окончания развязанной ею войны против Украины.

Источник: Фицо в общении с журналистами 3 октября, передает "Европейская правда" со ссылкой на RTVS

Детали: По словам Фицо, если война в Украине "закончится во время мандата этого правительства", то есть до 2027 года, "я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией".

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"Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной", – сказал премьер Словакии.

Также он повторил, что конфликт в Украине не имеет военного решения, и многие политики уже якобы говорят о необходимости компромиссов в отношении Украины – в качестве примера приведя президента соседней Чехии Петра Павела.

Хотя Фицо не уточнил, что имеет в виду, но недавно Павел допустил возможность завершения войны в Украине без деоккупации всех ее территорий.

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Отметим, что премьер Словакии в своих речах часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.

Еще в августе 2023 года тогда еще кандидат в премьер-министры Фицо говорил, что война в Украине началась в 2014 году, "когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске".

А в годовщину полномасштабного вторжения он заявил, что война началась с "разгула украинских неонацистов".

СловакияРосcиявойна
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