МОУ: Украинский легион начал первый набор добровольцев за рубежом

В Минобороны сообщают, что инициатива "Украинский легион", которая имеет целью привлечь украинцев за рубежом в Силы обороны Украины, официально начала набор новобранцев.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Отмечается, что первый рекрутинговый центр открылся в польском Люблине на базе украинского консульства. Время работы центра с 9.00 до 17.00 ежедневно, без обеденного перерыва.

Реклама:

Предоставлять консультации и сопровождение в оформлении будут более полутора десятков сотрудников центра - офицеров ВСУ, командированных из Украины.

Прямая речь первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка: "На базе центра работает военно-врачебная комиссия, в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи заключений о пригодности к службе.

После оформления подготовка добровольцев будет происходить на полигоне, который развернула польская сторона".

РЕКЛАМА:

Детали: По словам Гаврилюка, Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польские партнеры - вооружение и технику.

Процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте Украинского легиона или через консульства и посольства.

МОУ отмечает, что за первые дни открытия центра рекрутинга в Люблине поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 - через консульские учреждения. После их обработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей.

Кандидатов, которые имеют украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинский осмотр.

Если медкомиссия прошла успешно, доброволец получает дату подписания контракта, обычно через две недели после завершения всех проверок.

"После подписания контракта добровольцы отправляются на полигон для прохождения обучения, которое продлится 35 дней. В дальнейшем военнослужащие могут быть направлены на повышение навыков на одну из европейских баз НАТО еще на несколько месяцев", - добавил Гаврилюк.

Предыстория: