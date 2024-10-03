Украина получила более трети боеприпасов по чешской инициативе – посол
Украина уже получила более трети из ожидаемых 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть доставлены в рамках чешской инициативы до конца года.
Источник: посол Украины в Чехии Василий Зварич в интервью ČTK, передает "Европейская правда"
Детали: Зварич акцентировал, что украинским военным нужны прежде всего боеприпасы 155-мм калибра.
Он рассказал, что Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы, и заверил, что не располагает информацией о проблемах с боеприпасами, которые передаются, о чем недавно писала немецкая газета Handelsblatt.
Посол также допустил, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу, которая на самом деле является действенной и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в 2025 году.
Кроме этого, он отметил, что инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское отечественное производство боеприпасов.
Прямая речь: "Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра".
Предыстория:
- В рамках инициативы, впервые объявленной в начале года президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.
- Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.
- Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что некоторые из боеприпасов, которые получает Украина в рамках чешской "снарядной инициативы", могут быть некачественными, но такие случаи редки.