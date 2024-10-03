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Украина получила более трети боеприпасов по чешской инициативе – посол

"Украинская правда", Уляна КричковскаяЧетверг, 3 октября 2024, 17:39
Украина получила более трети боеприпасов по чешской инициативе – посол
Иллюстративное фото Getty Images

Украина уже получила более трети из ожидаемых 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть доставлены в рамках чешской инициативы до конца года.

Источник: посол Украины в Чехии Василий Зварич в интервью ČTK, передает "Европейская правда"

Детали: Зварич акцентировал, что украинским военным нужны прежде всего боеприпасы 155-мм калибра.

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Он рассказал, что Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы, и заверил, что не располагает информацией о проблемах с боеприпасами, которые передаются, о чем недавно писала немецкая газета Handelsblatt.

Посол также допустил, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу, которая на самом деле является действенной и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в 2025 году.

Кроме этого, он отметил, что инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское отечественное производство боеприпасов.

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Прямая речь: "Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра".

Предыстория: 

  • В рамках инициативы, впервые объявленной в начале года президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.
  • Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.
  • Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что некоторые из боеприпасов, которые получает Украина в рамках чешской "снарядной инициативы", могут быть некачественными, но такие случаи редки.

оружиеЧехиявойна
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