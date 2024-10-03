Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили дроном по остановке общественного транспорта в Купянске: ранены два человека

"Украинская правда"Четверг, 3 октября 2024, 17:51
Россияне ударили дроном по остановке общественного транспорта в Купянске: ранены два человека

В Купянске на Харьковщине российские военные нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта, на которой находились люди, в результате чего два человека получили ранения.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Сегодня в 15 часов военные России нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске, на которой находились люди".

Реклама:

Детали: В полиции сообщили, что в результате удара пострадали два человека: 44-летний мужчина и 16-летняя девушка получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Харьковская областьжертвыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Хорватию

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада остановила мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет

фотоГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Все новости...
Харьковская область
Из-за российского авиаудара в Золочеве на Харьковщине повреждены дома и электросети
В ВСУ опровергли информацию россиян об ударе ОДАБ-9000 по Волчанску
Россияне ударили УАБами по Харькову и области: горели гаражи, 5 раненых
Последние новости
14:09
Почти 90% денег от продажи авто в России уходят в Китай – АвтоВАЗ
14:03
фотоВ Литве на мосту в Калининградскую область установили "зубы дракона"
14:00
В Ровно задержали организаторов схемы уклонения от мобилизации через МСЭК
13:52
"10 страниц бреда". Леся Гасиджак прокомментировала решение суда в иске о травле
13:44
Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать
13:32
Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT
13:25
Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025 по пляжному футболу
13:17
"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021
13:09
Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи
13:07
Из-за атаки российского беспилотника в Херсоне погиб пожилой мужчина
Все новости...
Реклама:
Реклама: