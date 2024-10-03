Россияне ударили дроном по остановке общественного транспорта в Купянске: ранены два человека
Четверг, 3 октября 2024, 17:51
В Купянске на Харьковщине российские военные нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта, на которой находились люди, в результате чего два человека получили ранения.
Источник: Национальная полиция Украины
Дословно: "Сегодня в 15 часов военные России нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске, на которой находились люди".
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Детали: В полиции сообщили, что в результате удара пострадали два человека: 44-летний мужчина и 16-летняя девушка получили осколочные ранения и были госпитализированы.