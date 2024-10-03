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Румыния вслед за Болгарией пытается запретить импорт украинских яиц и мяса птицы

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 3 октября 2024, 18:28
Румыния вслед за Болгарией пытается запретить импорт украинских яиц и мяса птицы
Фото: Getty Images

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу обратился в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт в страну продукции птицеводства из Украины. Говорит, что действует по просьбе румынских производителей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на румынское Министерство сельского хозяйства

Детали: Там отметили, что Барбу уже поддержал предложение Болгарии на заседании Совета Евросоюза 23 сентября этого года запретить импорт яиц из Украины и уже обратился к Еврокомиссии с просьбой защитить европейских фермеров от демпинговых цен, которые практикует Украина.

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"Существует необходимость вмешательства Европейской комиссии относительно украинского импорта яиц и мяса птицы, учитывая, что наши фермеры подчиняются определенным условиям по птицеводству, которые влекут за собой гораздо более высокие расходы, чем у фермеров за пределами Европейского Союза", – утверждает румынский министр.

Он добавил, что Бухарест ожидает быстрых решений от Брюсселя, но в случае необходимости готов применить механизм лицензирования импорта, "который мы уже успешно применили в случае импорта зерновых, сахара и муки".

Напомним, что Европейский Союз снял ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после полномасштабного военного вторжения России.

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Но во время последнего его продления весной 2024 года ЕС создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли, если она угрожает европейским производителям.

В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара, а также меда.

Подробно о механизме предохранителей читайте в статье Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.

РумынияБолгарияУкраинаимпорт
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