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Раненый в Краматорске украинский оператор Reuters вернулся в сознание и заговорил

Евгений КизиловЧетверг, 3 октября 2024, 19:05
Раненый в Краматорске украинский оператор Reuters вернулся в сознание и заговорил
Иван Любиш-Кирдей. фото: фейсбук-страница Марии Семенченко

Украинский оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей, тяжело раненный во время российского удара по гостинице в Краматорске 24 августа, пришел в сознание.

Источник: жена Любиш-Кирдея Мария Семенченко в соцсетях

Прямая речь: "Я к вам с очень хорошими новостями. Уже несколько дней, как Иван Любиш-Кирдей окончательно проснулся из комы-сопора-приглушенного сознания - и заговорил. Первое, что он сказал врачам, которые как раз были у него, это некоторые советы, что именно надо делать с нашими соседями, сами знаете кем. Ну, потому что украинцы именно с такими словами и выходят из комы".

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Детали: По словам Семенченко, в основном Иван всех узнает, отвечает на несложные вопросы и многое помнит.

Прямая речь: "Говорить ему трудно (у него сломана челюсть плюс лекарства), и так же трудно держать зрительный контакт, поэтому он говорит с закрытыми глазами. Но также он улыбается, пробует шутить (шутками 18+), раздражается и понемногу проявляет другие эмоции".

Больше деталей: Жена говорит, что иногда ее муж удивляет тем, что помнит какие-то детали, например, слова любимых песен. В то же время, он так же может говорить что-то непонятное, как люди после наркоза, не помнить каких-то деталей, например, сколько ему лет (говорит то 20, то 40, то 15) или что он женат (может ответить утвердительно, а может и отрицать этот факт).

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Также Иван не помнит точно, что с ним произошло 24 августа. Он знает, что был в командировке, прилетела ракета, он был ранен, но "эта информация все время стирается из его сознания".

Прямая речь: "Его сознание текучее: то он здесь с нами, то где-то в своих воспоминаниях. Тогда внезапно он может говорить что-то странное для нас, но в целом логичное для него, о чем-то, что имеет место в его жизни – пейзажи, рыбалку, пиццу, горы, Petro Trots и тому подобное. 

А еще – он все время излучает любовь. Всем, кто к нему заходит - включая врачей и медсестер, он тут же сообщает, как он их любит и вообще, как он всех любит и какие все прекрасные и молодцы. А мы все любим его и не устаем повторять, какой он прекрасный и молодец".

Детали: Мария говорит, что "это еще не тот Иван, который был до ракетного удара", но "тот Иван уже где-то близко". Впереди у него несколько операций и долгая реабилитация.

Что предшествовало:

  • Во время российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа тяжелое ранение получил украинский оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей. Всего, как сообщили правоохранители, в результате атаки пострадали 4 журналиста агентства Reuters: граждане Украины, США, Латвии и Германии.
  • 23 сентября стало известно, что Иван вышел из комы и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, но в сознание он тогда еще не вернулся.

ракетный ударРосcияСМИвойна
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