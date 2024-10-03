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Удар РФ по Полтаве 3 сентября: количество жертв возросло до 59, в больнице умер еще один человек

Анастасия ПроцЧетверг, 3 октября 2024, 19:27
Удар РФ по Полтаве 3 сентября: количество жертв возросло до 59, в больнице умер еще один человек
Последствия российского ракетного удара по Полтаве 3 сентября. Фото: ГСЧС

В больнице в Полтаве умер еще один человек, который пострадал в результате ракетного удара по городу 3 сентября. Таким образом количество жертв возросло до 59.

Источник: руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин

Прямая речь: "К сожалению, в больнице умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара 3 сентября. Количество жертв циничного удара российской армии увеличилось до 59".

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Детали: Также Пронин выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Что предшествовало:

  • Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами варварский удар по одному из учебных заведений города Полтава. Попадание было по территории Института связи и соседней больницы.
  • В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.

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