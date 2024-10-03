Журналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Журналисты проекта Bihus.Info с помощью соцсетей установили, где именно в центре Лондона живет нардеп Артем Дмитрук, который в августе сбежал из Украины. Также они узнали, что он там меняет спортзалы и обустраивает новое жилье.

Источник: Bihus.Info

Детали: Как выяснилось, выезд Дмитрука мог быть не спонтанным, а тщательно и давно продуманным. Ведь в инстаграме жены Лондон регулярно появлялся и в 2022-м, и в 2023-м году, когда она ездила туда вместе с детьми.

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Во время этих визитов семья, скорее всего, жила в одном и том же районе – Bermondsey. Здесь же жена с детьми "засветились" уже в июле 2024 года – за месяц до побега нардепа. И отсюда же жена Дмитрука постила фотографии в начале сентября, уже после того, как они все уехали.

Район Bermondsey, где Дмитрук с семьей жил и качался изначально. Фото: Google Maps

В конце сентября семья беглого нардепа сменила место жительства. Судя по сториз самого Дмитрука в Instagram, они гуляют с детьми в парке Battersey, в одноименном районе. Совсем рядом находится и спортзал, откуда Дмитрук теперь постит свои упражнения со штангой.

Дмитрук в спортзале в центре Лондона. Фото: Bihus.Info из соцсетей

Жена же нардепа опубликовала фотографию с прогулки с дочкой, благодаря которой удалось установить локацию – двор нового и дорогого жилого комплекса Vista Chelsea Bridge, который как раз расположен между парком Battersea и спортзалом Дмитрука. Другие сториз показывают, что семья обустраивает свой быт в новой квартире и даже заказывают из Украины продукты.

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Район Battersey, куда семья Дмитрука переехала позже. Фото: Google Maps

Журналисты обращают внимание, что эта информация диссонирует с заявлениями Дмитрука о том, что выезд был спешным и за ним с семьей охотятся и хотят убить.

Что предшествовало:

25 августа стало известно, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.

Генпрокурор Андрей Костин 25 августа сообщил Дмитруку о подозрении в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.

Сам Дмитрук перед выездом заявлял, что ему "угрожают и преследуют из-за убеждений". 29 августа Дмитрука объявили в розыск. 2 сентября правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.

Также Дмитрук заявил, что его задерживали правоохранители в Лондоне, но отпустили.

Офис генпрокурора заявил, что установил местонахождение народного депутата Артема Дмитрука и готовит материалы для его экстрадиции.

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