В МИД опровергли информацию россиян об ударах ВСУ по Курской АЭС
Четверг, 3 октября 2024, 21:21
В Министерстве иностранных дел Украины опровергли распространенную российскими пропагандистами информацию об атаке украинских бойцов на Курскую АЭС в городе Курчатов Курской области РФ.
Источник: представитель МИД Георгий Тихий в соцсети Х
Прямая речь: "Мы категорически отрицаем утверждение российских СМИ об украинских ударах по Курской АЭС или вблизи нее".
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Детали: По словам Тихого, Вооруженные силы Украины, в отличие от российских оккупантов, строго придерживаются международного гуманитарного права и не нападают на мирных жителей или гражданскую инфраструктуру.
Что предшествовало:
- 28 августа в Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция. На дорогах расставили блокпосты.
- Курчатов расположен вблизи Курска, примерно в 40 километрах от территории, которую контролируют Вооруженные силы Украины.
- Еще 9 августа российские медиа сообщали, что Курскую атомную электростанцию готовят к обороне из-за приближения некоторых групп ВСУ.