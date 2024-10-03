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В МИД опровергли информацию россиян об ударах ВСУ по Курской АЭС

Анастасия ПроцЧетверг, 3 октября 2024, 21:21
В МИД опровергли информацию россиян об ударах ВСУ по Курской АЭС
Иллюстративное фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли распространенную российскими пропагандистами информацию об атаке украинских бойцов на Курскую АЭС в городе Курчатов Курской области РФ.

Источник: представитель МИД Георгий Тихий в соцсети Х

Прямая речь: "Мы категорически отрицаем утверждение российских СМИ об украинских ударах по Курской АЭС или вблизи нее".

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Детали: По словам Тихого, Вооруженные силы Украины, в отличие от российских оккупантов, строго придерживаются международного гуманитарного права и не нападают на мирных жителей или гражданскую инфраструктуру.

Что предшествовало:

  • 28 августа в Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция. На дорогах расставили блокпосты.
  • Курчатов расположен вблизи Курска, примерно в 40 километрах от территории, которую контролируют Вооруженные силы Украины.
  • Еще 9 августа российские медиа сообщали, что Курскую атомную электростанцию готовят к обороне из-за приближения некоторых групп ВСУ.

Курская область АЭС
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