В МИД опровергли информацию россиян об ударах ВСУ по Курской АЭС

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли распространенную российскими пропагандистами информацию об атаке украинских бойцов на Курскую АЭС в городе Курчатов Курской области РФ.

Источник: представитель МИД Георгий Тихий в соцсети Х

Прямая речь: "Мы категорически отрицаем утверждение российских СМИ об украинских ударах по Курской АЭС или вблизи нее".

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Детали: По словам Тихого, Вооруженные силы Украины, в отличие от российских оккупантов, строго придерживаются международного гуманитарного права и не нападают на мирных жителей или гражданскую инфраструктуру.

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