Российский дрон атаковал Харьковскую область: пострадали двое местных

В результате удара российского беспилотника по селу Токаревка Харьковской области получили ранения 62-летняя женщина и 67-летний мужчина.

Источник: начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко

Прямая речь: "В Токаревке вражеский дрон атаковал местных жителей. Около 18:00 в результате сброса двух гранат с вражеского дрона ранения получили 62-летняя женщина и 67-летний мужчина".

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Детали: Сообщается, что женщина получила осколочное поражение двух голеней и ранение верхней левой кисти. У мужчины ранения обеих ног, рук и грудной клетки. Их госпитализировали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

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