Российский дрон атаковал Харьковскую область: пострадали двое местных
Четверг, 3 октября 2024, 21:54
В результате удара российского беспилотника по селу Токаревка Харьковской области получили ранения 62-летняя женщина и 67-летний мужчина.
Источник: начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко
Прямая речь: "В Токаревке вражеский дрон атаковал местных жителей. Около 18:00 в результате сброса двух гранат с вражеского дрона ранения получили 62-летняя женщина и 67-летний мужчина".
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Детали: Сообщается, что женщина получила осколочное поражение двух голеней и ранение верхней левой кисти. У мужчины ранения обеих ног, рук и грудной клетки. Их госпитализировали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
Предыстория:
- 3 октября в Купянске на Харьковщине российские военные нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта, на которой находились люди, в результате чего два человека получили ранения.