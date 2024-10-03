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Российский дрон атаковал Харьковскую область: пострадали двое местных

Анастасия ПроцЧетверг, 3 октября 2024, 21:54
Российский дрон атаковал Харьковскую область: пострадали двое местных
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате удара российского беспилотника по селу Токаревка Харьковской области получили ранения 62-летняя женщина и 67-летний мужчина.

Источник: начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко

Прямая речь: "В Токаревке вражеский дрон атаковал местных жителей. Около 18:00 в результате сброса двух гранат с вражеского дрона ранения получили 62-летняя женщина и 67-летний мужчина".

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Детали: Сообщается, что женщина получила осколочное поражение двух голеней и ранение верхней левой кисти. У мужчины ранения обеих ног, рук и грудной клетки. Их госпитализировали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Предыстория:

  • 3 октября в Купянске на Харьковщине российские военные нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта, на которой находились люди, в результате чего два человека получили ранения.

Харьковская областьбеспилотники
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