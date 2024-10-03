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Массовые протесты в Вене: жители выступили против ультраправой партии

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 3 октября 2024, 22:19
Массовые протесты в Вене: жители выступили против ультраправой партии
Иллюстративное фото: Getty Images

3 октября тысячи людей вышли на улицы Вены и приняли участие в протесте против Австрийской партии свободы (FPÖ), которая впервые победила на выборах и может вернуться в правительство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PULS 24

Детали: По словам организаторов, от 15 до 17 тысяч человек собрались на улице Рингштрассе, после чего отправились к зданию парламента Австрии.

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Участники протеста держали плакаты с надписями "Голосование за FPÖ – это 1940 год" и "Ненависть – это не мнение".

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"FPÖ является проблемой безопасности для Австрии, в том числе и на международном уровне", – сказал соорганизатор марша Марти Губер в интервью PULS 24.

Традицию четверговых демонстраций против ультраправых в Австрии ввели в 2000 году. Тогда после инаугурации первой коалиции Австрийской партии свободы и консервативной Австрийской народной партии собрались более 150 тысяч человек.

Через 18 лет протесты возродились под лозунгом "Снова четверг", когда было утверждено правительство во главе с Себастьяном Курцем и вице-канцлером от ультраправых Гайнцом-Кристианом Штрахе.

Напомним:

  • Ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах в воскресенье, 29 сентября, получив около 29% голосов.
  • Переговоры между партиями о формировании коалиции должны стартовать в пятницу, и лидер консерваторов и канцлер Карл Негаммер не исключал, что ультраправые могут войти в новое правительство.

Больше о выборах в Австрии – в статье: Австрия зашаталась: почему триумф ультраправых пока не стал катастрофой для Украины.

Австрия
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