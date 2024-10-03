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Сибига о разговоре с Блинкеном: Обсудили шаги, которые приведут к историческим решениям

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 3 октября 2024, 23:14
Сибига о разговоре с Блинкеном: Обсудили шаги, которые приведут к историческим решениям
Сибига. Иллюстративное фото: Getty Images

Во время телефонного разговора министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном результаты визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и скоординировали "дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям" и приблизят победу Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в X (Twitter)

Детали: По словам главы МИД, телефонный разговор состоялся в продолжение визита президента Владимира Зеленского в США.

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Также главы внешнеполитических ведомств также скоординировали "дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу", добавил Сибига.

Американская сторона пока не сообщала детали разговора.

Предыстория:

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  • Во время визита в США Зеленский встретился с президентом Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
  • Всем им он представил "план победы", который, как утверждает украинская сторона, позволит Украине получить необходимое преимущество на поле боя.
  • По информации СМИ, "план победы" – который публично не раскрывался – предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Читайте также, действительно ли НАТО готовится к вступлению Украины и каковы самые большие препятствия.

СШАМИД
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