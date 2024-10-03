Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА в ряде областей: в столице работает ПВО

Вечером 3 октября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы, карта тревог, КГВА

Детали: В 23:29 сообщили о беспилотниках в Киевской области. Курсом на Киев.

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В 23:32 воздушную тревогу объявили в столице, предупредили о возможной работе ПВО.

В 23:38 воздушники уточнили, что в Кировоградской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных БпЛА! Возможна работа сил ПВО.

Также беспилотники зафиксированы на Херсонщине, они движутся в направлении Николаевской области, с последующим курсом на Кировоградскую область.

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В 23:44 в КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

В 23:54 появилось обновление по "Шахедам":

БпЛА на границе Николаевской и Днепропетровской области! Курсом на север.

БпЛА на юге Кировоградщины. Курс на Кропивницкий.

! БпЛА на Киевщине, один в пределах Киева, другой в направлении Белой Церкви.

В 00:04 воздушную тревогу объявили в Житомирской области. Вероятная угроза применения ударных БПЛА и возможная работа ПВО.

В 00:10 воздушную тревогу объявили в Одесской области. С Черного моря приближаются "Шахеды". Возможна работа ПВО.