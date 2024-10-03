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Генштаб: На фронте за сутки 132 столкновения. Больше всего – на Покровском направлении

Анастасия ПроцЧетверг, 3 октября 2024, 23:45
Генштаб: На фронте за сутки 132 столкновения. Больше всего – на Покровском направлении
Иллюстративное фото: Getty Images

На фронте с начала суток 3 октября состоялось 132 боевых столкновений, из них 28 зафиксировали на Покровском направлении

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 3 октября

Дословно: "Основные усилия враг и дальше сосредоточивает на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 28 раз атаковал позиции украинских воинов в районах Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Старицы, а также сбросили десять авиабомб на Черкасскую Лозовую, Старицу и Бочково.

Одиннадцать раз враг атаковал позиции Сил обороны на Купянском направлении. Вблизи Синьковки, Куриловки, Песчаного и Першотравневого подразделения Сил обороны отбили девять штурмов. Продолжаются боестолкновения в районе Вишневого и Петропавловки.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

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Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Спирного на Северском направлении. Получив жесткий отпор, отошел.

На Краматорском направлении украинские воины отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед. Враг концентрировал усилия в районе Андреевки, Белой Горы и Ступочек.

Торецк, Дачное и Нелиповка девять раз были атакованы на Торецком направлении.

На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны - на это время суток зафиксировано 23 вражеских атаки. Две из них продолжаются. В основном бои продолжались в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки.

Четыре раза противник штурмовал передний край обороны в направлении Максимовки и Богоявленки на Времовском направлении.

На Ореховском направлении остановлены две атаки российских захватчиков неподалеку Каменского и Новоданиловки.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где враг нанес шесть авиаударов, применив 13 управляемых авиабомб.

Генштабвойна
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