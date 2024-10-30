Российские войска атакуют беспилотниками: в нескольких областях воздушная тревога

Вечером 30 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 18:13 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

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В 18:36 стало известно о БпЛА типа "Шахед" на севере Харьковщины курсом на юго-запад; "Шахеды" на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину; БпЛА в районе Полтавы курсом на юг и БпЛА на севере Днепропетровщины в направлении Днепра.

В 19:00 предупредили о дронах в районе Днепра и Павлограда, на Харьковщине курсом на юго-запад; в районе Полтавы; на юге Полтавщины курсом на Кременчук, БпЛА с юга Харьковщины на Донетчину.

В 19:08 военные написали о "Шахедах" в районе Харькова и БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.

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В 19:12 стало известно о БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.

В 19:49 сообщили о БПЛА:

с севера Харьковщины в направлении Харькова;

на юге курсом на Днепропетровщину;

на юге Полтавщины в районе Кременчуга;

на востоке Полтавщины курсом на запад;

на севере и центре Днепропетровщины курсом на юг; на севере и центре Днепропетровщины курсом на юг;

на востоке Кировоградщины курсом на юго-запад.

В 20:24 стало известно о БпЛА над Запорожьем.

В 20:32 сообщили о "БпЛА" на севере, востоке и центре Днепропетровщины курсом на юг.

В 21:05 военные предупредили о группе БпЛА на востоке Сумщины курсом на юго-запад и на Днепропетровщине и в Запорожской области.

В 21:05 военные предупредили о группе БпЛА на востоке Сумщины курсом на юго-запад и на Днепропетровщине и в Запорожской области.

Впоследствии, в 21:29 появилась информация о БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины курсом на юг.

В 21:52 сообщили о дроне на севере Херсонщины курсом на юг.

В 22:02 стало известно о беспилотниках на севере Харьковщины курсом на юго-восток.

В 00:45 Воздушные силы обновили движение вражеских беспилотников:

"Шахед" на западе Сумщины, курсом на Черниговщину.

"Шахеды" в центре и на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.

"Шахед" в Черкасской области, в направлении Черкасс.

"Шахед" на юге Полтавщины, в северо-западном направлении.

В 1:11 стало известно: