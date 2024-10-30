Российские войска атакуют беспилотниками: в нескольких областях воздушная тревога
Вечером 30 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 18:13 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.
В 18:36 стало известно о БпЛА типа "Шахед" на севере Харьковщины курсом на юго-запад; "Шахеды" на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину; БпЛА в районе Полтавы курсом на юг и БпЛА на севере Днепропетровщины в направлении Днепра.
В 19:00 предупредили о дронах в районе Днепра и Павлограда, на Харьковщине курсом на юго-запад; в районе Полтавы; на юге Полтавщины курсом на Кременчук, БпЛА с юга Харьковщины на Донетчину.
В 19:08 военные написали о "Шахедах" в районе Харькова и БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.
В 19:12 стало известно о БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.
В 19:49 сообщили о БПЛА:
- с севера Харьковщины в направлении Харькова;
- на юге курсом на Днепропетровщину;
- на юге Полтавщины в районе Кременчуга;
- на востоке Полтавщины курсом на запад;
- на севере и центре Днепропетровщины курсом на юг; на севере и центре Днепропетровщины курсом на юг;
- на востоке Кировоградщины курсом на юго-запад.
В 20:24 стало известно о БпЛА над Запорожьем.
В 20:32 сообщили о "БпЛА" на севере, востоке и центре Днепропетровщины курсом на юг.
В 21:05 военные предупредили о группе БпЛА на востоке Сумщины курсом на юго-запад и на Днепропетровщине и в Запорожской области.
В 21:05 военные предупредили о группе БпЛА на востоке Сумщины курсом на юго-запад и на Днепропетровщине и в Запорожской области.
Впоследствии, в 21:29 появилась информация о БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины курсом на юг.
В 21:52 сообщили о дроне на севере Херсонщины курсом на юг.
В 22:02 стало известно о беспилотниках на севере Харьковщины курсом на юго-восток.
В 00:45 Воздушные силы обновили движение вражеских беспилотников:
- "Шахед" на западе Сумщины, курсом на Черниговщину.
- "Шахеды" в центре и на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.
- "Шахед" в Черкасской области, в направлении Черкасс.
- "Шахед" на юге Полтавщины, в северо-западном направлении.
В 1:11 стало известно:
- "Шахед" на западе Сумщины, курсом на Черниговщину.
- Группа "Шахедов" в с Сумщины, курсом на Полтавщину и Черниговщину.
- "Шахед" в Черкасской области, курсом на Киевщину.
- "Шахеды" на юге Полтавщины в северо-западном и южном направлении.