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Россияне запустили ударные дроны: в нескольких областях воздушная тревога

Анастасия ПроцЧетверг, 31 октября 2024, 19:31
Россияне запустили ударные дроны: в нескольких областях воздушная тревога
Иллюстративное фото: Getty Images

Вечером 31 октября российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силыкарта тревог

Детали: в 19:08 сообщили о движении ударных БпЛА:

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  • в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
  • на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
  • в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.
  • в западной части Днепропетровской области, курс западный.
 
карта тревог

Впоследствии воздушники сообщили о вражеских беспилотниках в направлении Кривого Рога.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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