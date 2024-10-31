Россияне запустили ударные дроны: в нескольких областях воздушная тревога
Четверг, 31 октября 2024, 19:31
Вечером 31 октября российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы, карта тревог
Детали: в 19:08 сообщили о движении ударных БпЛА:
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- в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
- на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
- в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.
- в западной части Днепропетровской области, курс западный.
Впоследствии воздушники сообщили о вражеских беспилотниках в направлении Кривого Рога.