Зеленский ответил, может ли Украина подать запрос на арест Ким Чен Ына в МУС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может подать запрос на арест лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Международный уголовный суд.

Источник: Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает "Европейская правда"

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Детали: Журналистка спросила Зеленского, планирует ли Украина подавать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына, учитывая, что "он фактически соучастник (войны РФ в Украине. - ред.)", как раньше это было с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Прямая речь: "Мы будем принимать решение после боевого применения армии Северной Кореи против граждан Украины. Но, если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам".

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