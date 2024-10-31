Зеленский ответил, может ли Украина подать запрос на арест Ким Чен Ына в МУС
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может подать запрос на арест лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Международный уголовный суд.
Источник: Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает "Европейская правда"
Детали: Журналистка спросила Зеленского, планирует ли Украина подавать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына, учитывая, что "он фактически соучастник (войны РФ в Украине. - ред.)", как раньше это было с лидером Кремля Владимиром Путиным.
Прямая речь: "Мы будем принимать решение после боевого применения армии Северной Кореи против граждан Украины. Но, если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам".
Предыстория:
- В этом же интервью Зеленский заявил, что Путин сейчас испытывает реакцию мира на северокорейских военных в Курской области, и сейчас, по мнению украинского лидера, она нулевая.
- В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины.
- Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, а также саммит стран БРИКС в Южно-Африканской Республике, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру МУС.