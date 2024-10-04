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Этой ночью угроза ударных БПЛА была в ряде областей: в столице работала ПВО

Анастасия Проц, Алена ИвашкивПятница, 4 октября 2024, 00:14
Этой ночью угроза ударных БПЛА была в ряде областей: в столице работала ПВО
скриншот карты тревог

Вечером 3 октября в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских "Шахедов". Опасность охватила центральные и южные области и продолжалась почти до утра.

Источник: Воздушные силыкарта тревогКГВА 

Детали: В 23:29 сообщили о беспилотниках в Киевской области. Курсом на Киев.

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В 23:32 воздушную тревогу объявили в столице, предупредили о возможной работе ПВО.

В 23:38 воздушники уточнили, что в Кировоградской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных БпЛА! Возможна работа сил ПВО.

Также беспилотники зафиксированы на Херсонщине, они движутся в направлении Николаевской области, с последующим курсом на Кировоградскую область.

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В 23:44 в КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

В 23:54 появилось обновление по "Шахедам":

  • БпЛА на границе Николаевской и Днепропетровской области! Курсом на север.
  • БпЛА на юге Кировоградщины. Курс на Кропивницкий.
  • БпЛА на Киевщине, один в пределах Киева, другой в направлении Белой Церкви.

В 00:04 воздушную тревогу объявили в Житомирской области. Вероятная угроза применения ударных БПЛА и возможная работа ПВО.

Карта alert.in.ua
Карта alert.in.ua

В 00:10 воздушную тревогу объявили в Одесской области. С Черного моря приближаются "Шахеды". Возможна работа ПВО.

В 1.24 военные сделали обновление по "Шахедам":

  • БпЛА в Одесской области! Курс на север. 
  • БпЛА на Николаевщине. Курсом на север.
  • БпЛА Черкасская область, курсом на Киевщину, где в связи с этим объявлена воздушная тревога. Возможна работа ПВО.

В 1:51 воздушники обнародовали обновление по "Шахедам":

  • БпЛА в Одесской области. Курсом на Винницкую область.
  • БпЛА на Николаевщине. Курсом на Кировоградщину.

В 2:34 стало известно о БпЛА в Одесской области, курсом на Винницкую область.

В 5:51 отбой угрозы из-за БПЛА прозвучал в Черкасской и Кировоградской областях.

воздушная тревогаШахед
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