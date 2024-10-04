В Киеве из-за обломков «Шахеда» выбило окно в многоэтажке

В полночь 4 октября в Дарницком районе Киева из-за обломков "Шахеда" выбило окно на восьмом этаже многоэтажки.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: По его словам, в результате падения обломков БпЛА возник пожар.

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Подразделения направляются на место. По предварительной информации, пострадавших нет.

Дополнено: В 00:27 Кличко сообщил, что во время сбивания вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на восьмом этаже 16-ти этажного дома. Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали.