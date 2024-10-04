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Европейский суд аудиторов считает, что 1,5 млрд евро недостаточно на оборону ЕС

Алена ИвашкивПятница, 4 октября 2024, 02:39
Европейский суд аудиторов считает, что 1,5 млрд евро недостаточно на оборону ЕС
фото из открытых источников

Расходы в размере 1,5 млрд евро вместе с 2-летним периодом реализации могут не соответствовать амбициозным целям усиления готовности оборонной промышленности ЕС и содействия созданию промышленной базы для обороны Украины.

Источник: Европейский суд аудиторов (ЕСА)

Детали: В обнародованном заключении ЕСА призывает к более тщательной разработке Европейской программы оборонной промышленности и лучшего баланса между политическими целями, предложенным бюджетом и сроками ее реализации.

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Аудиторы подчеркивают риск того, что предложенный финансовый пакет в размере 1,5 млрд евро может не соответствовать амбициям программы. Они указывают на то, что комиссия не оценила, какой объем бюджетной поддержки ЕС будет необходим для реализации предложенных политических инструментов. Они также предупреждают, что ресурсы ЕС могут быть распылены на широкий спектр проектов, которые могут не иметь измеримого влияния на уровне ЕС. Важно определить основные этапы и цели, которые будут отражать достижения, которых реально можно ожидать до конца 2027 года. 

Дословно: "Инструмент поддержки Украины, который является частью предложения, не имеет фиксированного финансового пакета. Страны-члены ЕС согласились использовать доходы, полученные от инвестирования замороженных российских активов, для поддержки Украины; определенный процент от полученных доходов может быть направлен в Инструмент поддержки Украины. Однако существует риск, учитывая непредсказуемость объемов и сроков финансирования из этого источника".

Справка: 5 марта Еврокомиссия опубликовала свое предложение по регламенту о создании Европейской программы оборонной промышленности и рамки мероприятий для обеспечения своевременной доступности и поставки оборонной продукции.

ЕС
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