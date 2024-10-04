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Ким Чен Ын пригрозил ядерным оружием, если кто-то будет посягать на суверенитет КНДР

Алена ИвашкивПятница, 4 октября 2024, 03:20
Ким Чен Ын пригрозил ядерным оружием, если кто-то будет посягать на суверенитет КНДР
фото: Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие, если враг попытается применить силу для посягательства на ее суверенитет. 

Источник: государственное информационное агентство KCNA, Reuters

Детали: Ким раскритиковал президента Южной Кореи Юн Сок Ёла за угрозы покончить с северокорейским режимом на мероприятии, посвященном военному дню во вторник, заявив, что этот комментарий показал, какая сторона разрушает региональную безопасность и мир.

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Ким сказал, что Юн "хвастался чрезвычайным противодействием военных сил на пороге государства, обладающего ядерным оружием, и это было большой иронией, которая вызвала подозрение в том, что он ненормальный человек", сообщает KCNA.

"Он утверждал, что "если" враг, охваченный крайней глупостью и безрассудством, попытается применить вооруженные силы, посягающие на суверенитет КНДР ... КНДР без колебаний применит все наступательные силы, которыми она обладает, включая ядерное оружие", - добавили в KCNA.

Ким сделал эти комментарии на тренировочной базе армейских подразделений специального назначения в среду.

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Северная Корея десятилетиями реализовывает программу создания ядерного оружия и, как полагают, имеет достаточно расщепляемых материалов для создания десятков таких боеголовок. Она провела шесть подземных ядерных испытаний.

Во вторник Южная Корея отметила ежегодный день вооруженных сил военным парадом с демонстрацией баллистической ракеты, способной нести массивную боеголовку, над которой также пролетел американский бомбардировщик.

В своей речи Юн предостерег Пхеньян от применения ядерного оружия, заявив, что это вызовет "решительный, ошеломляющий ответ со стороны наших военных и американского альянса". "В тот день наступит конец северокорейского режима", - сказал Юн.

Ким Чен Ын сказал, что "угрожающая риторика, действия, хитрости и попытки врагов не остановили мощную военную силу КНДР и не заберут наше ядерное оружие навсегда", сообщает KCNA.

Напомним:

  • Северная Корея и Россия резко улучшили свои связи за последний год: их лидеры дважды встречались и договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", которое включает в себя обязательства по взаимной обороне.
  • По данным США, КНДР отправила в Россию по меньшей мере 16 500 контейнеров с вооружением с сентября прошлого года, и Россия выпускала ракеты из этих поставок по Украине.
  • Однако и Северная Корея, и Россия отрицают любую незаконную торговлю оружием.

КНДРСеверная Кореяядерное оружие
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