Байден не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке
Пятница, 4 октября 2024, 07:03
Президент Джо Байден заявил в четверг, что он не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке, регионе, который находится на грани на фоне нападений Израиля в Секторе Газа и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном, союзником США.
Источник: Reuters
Детали: Президент США сказал, что такой войны можно избежать, но для этого нужно сделать больше.
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Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что такой войны можно избежать, он сделал паузу и обратился к журналистам.
Прямая речь Байдена: "Насколько вы уверены, что не будет дождя? Послушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы сможем ее избежать.
Но еще многое надо сделать, многое надо сделать.
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Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защищать Израиль".
Напомним:
- 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.
- Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет.
- В четверг утром Израиль нанес удар по центру Бейрута, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.
- 4 октября Израиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы.