Байден не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке

Президент Джо Байден заявил в четверг, что он не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке, регионе, который находится на грани на фоне нападений Израиля в Секторе Газа и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном, союзником США.

Источник: Reuters

Детали: Президент США сказал, что такой войны можно избежать, но для этого нужно сделать больше.

Реклама:

Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что такой войны можно избежать, он сделал паузу и обратился к журналистам.

Прямая речь Байдена: "Насколько вы уверены, что не будет дождя? Послушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы сможем ее избежать.

Но еще многое надо сделать, многое надо сделать.

РЕКЛАМА:

Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защищать Израиль".

Напомним: