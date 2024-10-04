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Байден не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке

Алена ИвашкивПятница, 4 октября 2024, 07:03
Байден не верит в тотальную войну на Ближнем Востоке
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент Джо Байден заявил в четверг, что он не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке, регионе, который находится на грани на фоне нападений Израиля в Секторе Газа и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном, союзником США.

Источник:  Reuters

Детали: Президент США сказал, что такой войны можно избежать, но для этого нужно сделать больше.

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Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что такой войны можно избежать, он сделал паузу и обратился к журналистам. 

Прямая речь Байдена: "Насколько вы уверены, что не будет дождя? Послушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы сможем ее избежать.

Но еще многое надо сделать, многое надо сделать.

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Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защищать Израиль".

Напомним: 

Ближний ВостокИзраильЛиванБайден
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